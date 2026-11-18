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İstanbul
Bu akşam yayınlanan yeni bölümde mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Nilay kazandı. Eleme potasına gidecek olan isim ise oylama sonucunda belli oldu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde heyecan devam ederken, seyirciler ekran başında yakından takip etti. Nilay'ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından oylama yapıldı. Yemeği geçmeyen Şükran'a oylar verilirken sonuca bakıldığında eleme potasına giden isim Şükran oldu.
Masterchef Türkiye'de adeta nefesler tutuldu. Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takımda bireysel mücadele yaşandı. Nilay dokunulmaz olurken diğer isimler arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda ortaya çıkan tabloda potaya giden Şükran oldu.
17 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasında kaos yaşandı. Yarışmacılar oylarını kullandı ve 1. eleme adayı belli oldu. Oylama sonucunda potaya giden isim Şükran oldu.
Bu akşam yayınlanan bölümde kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oynandı. Yarışmacılar mücadele ederken şeflerin değerlendirmesi sonucunda Nilay kazanan oldu.