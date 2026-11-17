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İstanbul
Bu akşam yayınlanan yeni bölümde kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim bireysel dokunulmazlığı kazandı.
17 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi oldu. Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık sonucunda kazanan isim Nilay oldu. Şefler Nilay ve Şadi arasında seçim yaparken kararları Nilay oldu.
Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. 6. kez dokunulmazlığı alan Nilay bu haftanın da bireysel dokunulmazlığını kazanan ismi oldu.
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım da elinden geleni yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.