Bu akşam yayınlanan yeni bölümde kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

17 Kasım Salı akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi oldu. Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık sonucunda kazanan isim Nilay oldu. Şefler Nilay ve Şadi arasında seçim yaparken kararları Nilay oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ALDI 17 KASIM?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. 6. kez dokunulmazlığı alan Nilay bu haftanın da bireysel dokunulmazlığını kazanan ismi oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNU KAZANANI

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım da elinden geleni yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.