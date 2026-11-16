Masterchef kuru fasulye tarifi! Yılların esnafından muhteşem kuru fasulye yapılışı

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16 Kasım akşamı ise kaptanlık oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF KURU FASULYE TARİFİ!

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar en güzel kuru fasulye ve pilavı yapmak için mücadele etti. En güzel tabağı yapan isim ise bu haftanın kaptanı olacak. Ekran başındakiler ise evde en kolay kuru fasulye tarifini araştırdı.

KURU FASULYE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Yılların esnafından aldığım kuru fasulye tarifi için gereken malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük domates (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

5-6 su bardağı sıcak su

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suya koyunuz. Ertesi gün suyunu süzün ve yıkayın. Tencereye fasulyeleri aldıktan sonra üzerini geçecek kadar su ekleyiniz. 20 dakika haşladıktan sonra ayrı tencerede sıvı yağ ve tereyağını ısıtınız.

Ufak doğranan soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından biber ve domates salçasını ekleyiniz. Haşlanan fasulyeleri tencereye ekleyiniz ve birkaç dakika karıştırınız.

Sıcak suyu ekledikten sona tuz ve baharatları ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana ve sosu kıvam alana kadar yaklaşık 25-35 dakika pişirin.