Masterchef kuru fasulye tarifi! Yılların esnafından muhteşem kuru fasulye yapılışı

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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16 Kasım akşamı ise kaptanlık oyunu oynanıyor.
Masterchef'te bu akşam yarışmacılar en güzel kuru fasulye ve pilavı yapmak için mücadele etti. En güzel tabağı yapan isim ise bu haftanın kaptanı olacak. Ekran başındakiler ise evde en kolay kuru fasulye tarifini araştırdı.
Yılların esnafından aldığım kuru fasulye tarifi için gereken malzemeler:
Öncelikle kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suya koyunuz. Ertesi gün suyunu süzün ve yıkayın. Tencereye fasulyeleri aldıktan sonra üzerini geçecek kadar su ekleyiniz. 20 dakika haşladıktan sonra ayrı tencerede sıvı yağ ve tereyağını ısıtınız.
Ufak doğranan soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından biber ve domates salçasını ekleyiniz. Haşlanan fasulyeleri tencereye ekleyiniz ve birkaç dakika karıştırınız.
Sıcak suyu ekledikten sona tuz ve baharatları ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana ve sosu kıvam alana kadar yaklaşık 25-35 dakika pişirin.