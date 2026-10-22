Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı: Gemlik'te hamile kadına bıçaklı saldırı

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İstanbul
Gemlik’te bir telefon mağazasında çalışan Berna A., isimli kadın B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Berna A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.