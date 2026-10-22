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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:52

Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı: Gemlik'te hamile kadına bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 aylık hamile kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:52

Gemlik’te bir telefon mağazasında çalışan Berna A., isimli kadın B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.

HABERİN ÖZETİ

Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı: Gemlik'te hamile kadına bıçaklı saldırı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gemlik'te bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıya uğrayan 4 aylık hamile kadın, olayın ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.
İlk müdahalesi yapılan ve ağır yaralanan Berna A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanıp gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili emniyetteki işlemler ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı: Gemlik'te hamile kadına bıçaklı saldırı

 

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Berna A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ETİKETLER
#gemlik
#bıçaklı saldırı
#B.u.
#Berna A.
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#3. Sayfa
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