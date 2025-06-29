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 | Berkay Alptekin

İngiltere'den İHA'lara 'lazerli' çözüm! Askeri araçlara yerleştirilecek

İngiltere ordusu, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmenin yolunu bulduğunu belirtti. İngiliz basınına göre, İHA'lar için askeri araçlara lazer silahları yerleştirilecek.

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İngiltere'den İHA'lara 'lazerli' çözüm! Askeri araçlara yerleştirilecek
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 11:45

İngiltere ordusunun “terör örgütleri” ya da “düşman uluslardan” gelecek olası saldırılara karşı ülkeyi korumak için askeri araçlara “anti-drone” lazerler yerleştireceği belirtildi.

The Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, İngiltere’yi “sürü saldırılarından” korumak amacıyla askeri araçlara insansız hava araçlarını (İHA) vurarak düşürebilecek lazer silahları yerleştirilecek.

ISITIP İNFİLAK ETTİRİYOR

Savunma uzmanlarına göre, lazer silahlarının olduğu askeri araçlar hem hava üslerinin hem de kritik ulusal altyapının korunmasında etkili olabilir. Bu kapsamda tanklara, zırhlı personel araçlarına ve keşif araçlarına lazer yerleştirilecek. Bu lazerlerin yaklaşık 1,6 kilometre öteden havadaki İHA’ları patlatabileceği düşünülüyor.

Lazer planlarının detayları, İngiltere’nin "Rusya ve Çin’den gelen tehditlere karşı" savunma harcamalarını artırma yoluna gittiği bir dönemde basına yansıdı.

Konu hakkında verilen bilgilere göre, “doğrudan enerji silahları” olarak bilinen lazerler, yoğun bir kızılötesi ışın ile ateş ediyor, bu da hedefin ısınıp infilak etmesine sebep oluyor. Lazerlere aynı zamanda İHA’ları takip edebilen sensörlerin de yerleştirilmesi bekleniyor. Böylelikle silahın hedefine “kilitli” kalmasının sağlanması isteniyor.

MÜHİMMATI 'NEREDEYSE SINIRSIZ'

Bu silahlar, geleneksel silahların aksine hedeflerini ışık hızında vurabiliyor ve mühimmat konusunda ise “neredeyse sınırsız” kabul ediliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu ay başında yaptığı açıklamada, lazerlere 1 milyar sterlin yatırım yapacağını duyurmuştu. Lazer planının detayları ise bakanlığın savunma şirketlerine yaptığı “ön pazar iş bildiriminde” ortaya çıktı.

Gazetenin gördüğü belgeye göre, Savunma Bakanlığı “1 kilometrenin üzerinde menzillerdeki insansız hava sistemlerini (İHA’lar) yok etmek için doğrudan lazer enerji silahı” almak istiyor. Savunma şirketlerinin ise 20 milyon sterlinlik anlaşma için teklif verirken kendi sistemlerinin bakanlığın beklentilerini karşılayabileceğini kanıtlaması gerekiyor.

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ETİKETLER
#İngiltere
#çin
#rusya
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#savunma
#Lazer Silah
#Dünya
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