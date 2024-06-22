İngiltere'nin en zengin ailesinin iç yüzü ortaya çıktı! Çalışanlarına yaptıkları cezasız kalmadı

22 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:43

İsviçre'de lüks bir malikanede hayatlarını sürdüren Hinduja ailesinin 4 üyesi, Hintli çalışanlarına insanlık dışı muameleleri nedeniyle suçlu bulundu. Ultra zengin aile üyelerinin, çalışanlara, insanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme, bu insan sömürüsünü cezasız bırakmadı.

Mahkemeye katılmayan sanıklar 78 yaşındaki Prakash Hinduja ve 75 yaşındaki eşi Kamal Hinduja 4,5 yıl; 56 yaşındaki oğulları Ajay ve 50 yaşındaki eşi Namrata ise 4 yıl hapis cezası aldı. Avukatları karara itiraz edeceklerini bildirdi.

ÇALIŞANLARIN PASAPORTLARINA EL KOYDULAR

Aile üyelerinin, çalışanlara az para ödemek için Hindistanlı hizmetlilerin göçmen statüsünden faydalandığı, onların zor koşullarını istismar ettiği belirtildi. Üstelik süper zenginler, çalışanların pasaportlarına el koymuş, kaçma ihtimallerine karşılık insanlık dışı bir 'önlem' almıştı. Çalışanlar, ayda sadece 363 dolar kazanırken, ailenin köpekleri için harcadığı aylık paranın daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ZENGİN AİLE ÜYELERİ KAÇMASIN DİYE ACİL TUTUKLAMA

Yargıç Sabina Mascotto, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eğitimleri yok ve hakları konusunda hiçbir bilgiye sahip değillerdi.''

Mascotto, kaçma riskleri nedeniyle Ajay ve Namrata Hinduja'nın hemen tutuklanmasını istedi.

ÇALIŞANLARLA ANLAŞSALAR DA CEZADAN KAÇAMADILAR

Hinduja ailesi davacı üç çalışanla mahkeme dışında anlaşma yoluna gitmiş, ancak İsviçre mahkemesi suçlamaların ciddiliği nedeniyle davaya devam etme kararı vermişti.

38 ÜLKEDE 200 BİN ÇALIŞANLARI VAR

Öte yandan petrol, doğalgaz bankacılık ve sağlık sektörlerinde faaliyet yürüten Hinduja Group şirketi, 38 ülkede 200 bine yakın çalışana sahip.