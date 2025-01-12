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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'dan Rus lider Vladimir Putin'i çıldırtacak sözler! Hakaretler savurdu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:33

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Delfi röportajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaretler savurdu. Johnson'ın o anları, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi izledi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson​, bir televizyon programına verdiği röportajla gündeme geldi. Estonya haber ajansı Eesti Ekspress'e konuşan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bahsederken ''Aptal herif'' sözlerini sarf etti.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'dan Rus lider Vladimir Putin'i çıldırtacak sözler! Hakaretler savurdu - 1. Resim

''APTAL HERİF, KUSURA BAKMA!''

Johnson, Putin'i "aptal" olarak nitelendirdiği konuşmasında, Rus lidere imparatorluk hırslarının bittiğini söyledi. Johnson "Putin'in yaptığı şey arkaik ve barbarcadır ve Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin hiçbirinin artık Rus imparatorluğunun parçası olmadığını ve Ukrayna'nın da öyle olmadığını anlaması gerekiyor." sözlerinin ardından "Bitti, bitti, bitti, bitti, artık imparatorluk yok Vladimir, aptal herif, kusura bakma.'' ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'dan Rus lider Vladimir Putin'i çıldırtacak sözler! Hakaretler savurdu - 2. Resim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından izlendi, paylaşıldı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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