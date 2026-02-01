İngiltere'nin kalbinde güpegündüz kuyumcu soygunu! Vitrini parçalayıp mücevherleri çaldılar

Kategoriler
İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Richmond bölgesinde bulunan bir kuyumcu, gündüz saatlerinde sıra dışı bir soyguna sahne oldu. Maskeli iki kişi mağaza önünde durarak vitrindeki camları tuzla buz etti.
Kırılan vitrinden çok sayıda mücevheri kısa sürede çantalara dolduran şahıslar, bölgeden koşarak uzaklaştı.
Olay sırasında iş yeri çalışanlarının şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı ancak soyguncuların hızla uzaklaşması nedeniyle başarılı olunamadığı öğrenildi. Soygun anı çevrede paniğe yol açtı.
Soygunun ardından mağazanın kırılan vitrin camları geçici olarak tahta plakalarla kapatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği ifade etti.