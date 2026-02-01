Menü Kapat
İngiltere'nin kalbinde güpegündüz kuyumcu soygunu! Vitrini parçalayıp mücevherleri çaldılar

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir kuyumcu dükkanı maskeli iki kişi tarafından gündüz vakti soyuldu. Vitrin camını kıran şahıslar, çok sayıda mücevheri alarak kaçtı. Çalışanların müdahalesi sonuçsuz kalırken, polis soruşturma başlattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 10:09

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Richmond bölgesinde bulunan bir kuyumcu, gündüz saatlerinde sıra dışı bir soyguna sahne oldu. Maskeli iki kişi mağaza önünde durarak vitrindeki camları tuzla buz etti.

Kırılan vitrinden çok sayıda mücevheri kısa sürede çantalara dolduran şahıslar, bölgeden koşarak uzaklaştı.

İngiltere'nin kalbinde güpegündüz kuyumcu soygunu! Vitrini parçalayıp mücevherleri çaldılar

ÇALIŞANLARIN MÜDAHALESİ İŞE YARAMADI

Olay sırasında iş yeri çalışanlarının şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı ancak soyguncuların hızla uzaklaşması nedeniyle başarılı olunamadığı öğrenildi. Soygun anı çevrede paniğe yol açtı.

İngiltere'nin kalbinde güpegündüz kuyumcu soygunu! Vitrini parçalayıp mücevherleri çaldılar

HASAR TAHTA PLAKALARLA KAPATILDI

Soygunun ardından mağazanın kırılan vitrin camları geçici olarak tahta plakalarla kapatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği ifade etti.

İngiltere'nin kalbinde güpegündüz kuyumcu soygunu! Vitrini parçalayıp mücevherleri çaldılar

ETİKETLER
#Dünya
