Japonya'da sokak ortasında dev soygun! Biber gazıyla saldırıp saniyeler içinde ortadan kayboldular

Japonya’da başkent Tokyo’nun merkezindeki Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde, para dolu üç çantayı sokaktaki bir araca yerleştiren bir grup, üç şüphelinin hedefi oldu.

Aralarında iki Çinlinin de yer aldığı 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alıp olay yerinden kaçtı.

Parası çalınan grup, polise verdikleri ifadede, çantalardaki miktarın 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) civarında olduğunu ifade etti.

Olay sonrası Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı.

Soruşturmacılar, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı.