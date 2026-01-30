Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya'da sokak ortasında dev soygun! Biber gazıyla saldırıp saniyeler içinde ortadan kayboldular

Tokyo’da bir grup, araca yerleştirilmiş çantaları biber gazıyla saldırarak çaldı. Saniyeler içinde olay yerinden kaçan şüphelilerin çaldığı çantalarda Çantalarda 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Japonya'da sokak ortasında dev soygun! Biber gazıyla saldırıp saniyeler içinde ortadan kayboldular
AA
30.01.2026
30.01.2026
Japonya’da başkent ’nun merkezindeki Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde, para dolu üç çantayı sokaktaki bir araca yerleştiren bir grup, üç şüphelinin hedefi oldu.

Aralarında iki Çinlinin de yer aldığı 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alıp olay yerinden kaçtı.

Parası çalınan grup, polise verdikleri ifadede, çantalardaki miktarın 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) civarında olduğunu ifade etti.

Olay sonrası Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı.

Soruşturmacılar, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı.

#hırsızlık
#saldırı
#tokyo
#biber gazı
#Çinliler
#Parasal Şüphe
#Dünya
