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 | Berrak Arican

İngiltere'nin 'Ukrayna'ya asker' kararına destek! AB liderlerinden Putin'i çıldırtacak plan

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupalı liderler 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle toplandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz birliklerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söyledi. İsveç de Ukrayna'ya barış gücü gönderme ihtimalini dışlamadığını duyurdu.

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İngiltere'nin 'Ukrayna'ya asker' kararına destek! AB liderlerinden Putin'i çıldırtacak plan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:00

Avrupalı liderler, 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geliyor. Kritik zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Daily Telegraph'a yazdığı makaleyle dikkat çekti. Starmer, Avrupa ülkelerinin çatışmayı sona erdirme görüşmelerinde bir rolü olması gerektiğini kaydederken savaş sonrası herhangi bir barış gücünün parçası olarak İngiliz birliklerini Ukrayna’ya göndermeye hazır olduklarını söyledi.

''PUTİN'İN SALDIRGANLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN...''

İngiliz askerlerini "tehlikeye atma" kararını kolayca almadığını kaydeden Starmer, Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla saldırganlık yapmasını engellemek için çok önemli olduğunu söyledi. Starmer, "Rusya-Ukrayna Savaşının bitmesi, sadece Putin'in bir kez daha saldırmadan önce geçici bir duraklama olmamalıdır" ifadesini kullandı.

İNGİLİZ ASKERLERİ UKRAYNA'YA GİDEBİLİR

Starmer makalesinde, gerekmesi halinde askerlerini sahaya göndererek Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydederek, "Bu sözleri kolayca söylemiyorum. Britanyalı askerleri tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum" dedi. Starmer, makalesinde "Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almaya yardımcı olacak her türlü rol, kıtamızın ve ülkemizin de güvenliğini garanti altına almaya yardımcı olmaktır" ifadesini kullandı.

İSVEÇ, İNGİLTERE'YE DESTEK VERDİ

İsveç de Ukrayna'ya barış gücü gönderme ihtimalini dışlamadığını duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard Sveriges Radyosu'na yaptığı açıklamada, ''Öncelikle uluslararası hukuka saygılı, adil ve sürdürülebilir bir barış için müzakere etmeliyiz. Böyle bir barış sağlandığında, bunun korunması gerekecek ve bunun için hükümetimiz hiçbir seçeneği dışlamıyor'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka liderleri katılacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de zirvede hazır bulunması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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