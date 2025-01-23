Instagram kullanıcıları isyan etti: "Donald Trump'ı zorla takip ettiriliyoruz"

23 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:53

Instagram ve Facebook kullanıcıları, resmi Başkan, Başkan Yardımcısı ve First Lady hesaplarını otomatik olarak takip ettiklerini fark edince, Meta'nın kullanıcıları zorla Trump ve ekibini takip ettirdiğini iddia etti. Ancak işin aslı daha farklı.

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreninden sonra, Instagram kullanıcıları, hesaplarının otomatik olarak Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve First Lady Melania Trump'ı takip ettiğini iddia ediyor. X platformunda (eski adıyla Twitter) bir kullanıcı, "Gerçekten Meta, insanları Instagram'da Trump ve JD Vance'i takip etmeye mi zorluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM, DEMOKRTARLARA SANSÜR MÜ UYGULUYOR?

Kullanıcıların, Instagram'ın '#Democrat' (Demokrat) kelimesinin aramalarını engellediğini, ancak '#Republican' (Cumhuriyetçi) aramasının milyonlarca sonuç getirdiğini fark etmesiyle endişeler daha da arttı. İddialara göre Bernie Sanders gibi Demokrat politikacıları arayanlar, "Bu aramanın sonuçları gizlenmiş olabilir. Aradığınız terimin sonuçları hassas içerik içerebilir" mesajını gördüler.

Ancak Meta önyargı iddialarına karşı çıktı ve bu değişikliklerin standart prosedürün bir parçası olduğunu savundu. Siyasi müdahaleye ilişkin endişeler Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'a dönmesinin ardından başladı. Instagram ve Facebook kullanıcıları Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve First Lady Melania Trump'ın resmi hesaplarını takip ediyor göründükleri için endişe duydular.

Birçok kullanıcı Meta'nın kendilerini bu hesapları takip etmeye zorladığını düşünüyordu. Bir başka kullanıcı şunları yazdı: "Eğer Instagram hesabınız varsa, gidip Vance ve Trump hesabını takip edip etmediğinizi kontrol edin. Bir şekilde siz takip et butonuna basmadan onları takip etmenizi sağlıyorlar."

Aynı şekilde, Demokrat Kongre Üyesi Eric Sorensen X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bu sabah, Facebook bana sağ görüşlü içerikleri göstermeye başladı. İçerik tercihlerini yönetmeye gittiğimde, dün otomatik olarak Trump'ı takip etmemi sağladıklarını gördüm. Bir tek ben miyim?" açıklamasında bulundu.

İŞİN ASLI NE?

Kullanıcıların takip ettiklerini bildirdikleri hesaplar Trump, Vance ve Melania'nın kişisel hesapları değil, resmi Başkan, Başkan Yardımcısı ve First Lady hesaplarıydı.

Bu hesaplar Beyaz Saray tarafından kontrol ediliyor ve seçimden sonra yeni Başkan ve ekibine devrediliyor. Bu da resmi Joe Biden potus (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı) hesabını takip eden herkesin otomatik olarak Donald Trump potus hesabını takip edeceği anlamına geliyor.

Bu hesapların hesap verilerine bakıldığında açıkça 'potus', 'vp' ve 'flotus' olarak tanımlandıkları görülüyor. Aynı şekilde, Trump ve Vance'in kişisel hesapları sırasıyla 2013 ve 2021 yıllarına dayanırken, her üç hesap da Ocak 2025'te oluşturulmuş olarak listeleniyor. Aynı durum Donald Trump, JD Vance ve Melania Trump ile ilişkili Facebook hesapları için de geçerli.