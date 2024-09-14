İnterneti şoke eden hikaye! 8 yıllık sakalı için düğününden vazgeçti

14 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:36

İsmini gizli tutan bir adam, interneti birbirine kattı. Baldızının o uyurken sakalını kesmesi üzerine düğününü iptal ettiğini söyleyen adam etkileyici yüz kıllarını 8 yıldır uzattığını dile getirdi.

Bir adam uyandığında baldızının kendisi uyurken sakalını tıraş ettiğini görünce öfkeden deliye döndü. Sakallarını uzatmak için 8 yılını harcamıştı ve kişisel alanının ihlal edildiğini düşünüyordu. 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla yakında evlenecek olması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Nişanlısıyla son bir yıldır “mutlu” bir şekilde nişanlı olmalarına rağmen, ilişkilerinin nişanlısının kız kardeşi nedeniyle her zaman karmaşık olduğunu dile getirdi. Çünkü ikisi sürekli olarak birbirlerine damat adayının çocukluğuyla ilgili kişisel detaylar da dahil olmak üzere her şeyi anlatıyorlardı. Sakalı yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından adam kanepede uyudu. Uyandığında baldızının yüzüne bir ustura tuttuğunu gördü.

Ayrıca zaman zaman kız kardeşlerin ilişkisinin zorba olduğunu hissettiğini söyledi. Bir gece adam ve sevgilisi 8 yıldır uzattığı sakalı yüzünden tartışmaya başladıklarında her şey doruğa ulaştı. Gelin adayı, damat adayının sakalını kesmeyeceğini duyduktan sonra dışarı çıktı ve çıkarken elinde tuttuğu bardağı ve bir tabağı kırdı.

"ONA DEFOLUP GİTMESİNİ SÖYLEDİM"

Reddit'te konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan damat adayı şunları yazdı:

"Kanepede uyudum ve sabah 4 sularında Sally'nin elinde usturayla sakalımı kesmeye çalışmasıyla uyandım, ben de onu üstümden ittim."

"Lexi (nişanlısı) daha sonra Sally'yi (baldızı) kontrol etmek için koşarken ben Sally'nin sakalımdan kestiği büyük sakal yumağına bakıyordum, sonra üst kata çıktım ve Lexi, Sally'yi incittiğim için bana bağırırken bir çanta hazırladım. Ona defolup gitmesini ve düğünün iptal olduğunu söyleyerek evden çıkıp olaydan beri kaldığım ailemin evine doğru bir saat araba sürdüm."

"Bugün erken saatlerde Sally'den sakalımı kesmediğim için bencil olduğumu söyleyen bir mesaj aldım. Ona cevap vermedim. Ailem ilişkiyi bitirmem gerektiğini düşünüyor ama onun ailesi her şeyin yoluna girmesi için sakallarımı kesmem gerektiğini söyledi. Peki ne yapmalıyım ve yanılıyor muyum?”

PAYLAŞIMINDA GÜNCELLEMEYE GİTTİ

Takip eden günlerde, eski damat adayı, yeni bekar adam paylaşımında güncellemeye gitti. Şu anki sevgilisinin adamın kendisinden ayrılmaması için yalvaran ve çocuğu olduğunu ileri süren bir dizi mesaj aldığını açıkladı. Eski sevgilisinin kendi canına kıymaya çalıştığı iddialarını içeren bir yığın mesaj aldıktan sonra, daha sonra kadının iki hafta boyunca bir psikiyatri ünitesine yerleştirildiği doğrulandı.

Reddit'teki insanların iki kadının sergilediği davranışlar karşısında nutku tutuldu. Bir kişi gönderinin altına, “Drama ve her ikisinin de kendini kandıran davranışları, bu kızla ve onun korkunç kız kardeşiyle evlenirseniz geleceğinizin ne olacağını size gösterdi” diye yazdı.

Bir diğeri ise, "Lexi gerçekten olgunlaşmamış görünüyor ve konu kız kardeşi ve ilişkiniz olduğunda korkunç sınırları var" dedi.

Üçüncü bir kişi ise, "Tamam. Şunu doğru anlamama izin verin. Saldırıya uğradın ve evlenmek istememekle hata edip etmediğini mi merak ediyorsun? Hayır, yanlış bir şey yapmıyorsun." yorumunda bulundu.

Paylaşımını tekrar güncelleyen adam, insanların desteği için minnettar olduğunu ve her ihtimale karşı düğünü iptal ettiğini ve çilingire evlerinin kilitlerini değiştirttiğini söyledi ve şöyle ekledi: “Düğün mekanının ücreti iade edilemez ama zaten ailesi tarafından ödenecekti, bu yüzden umurumda değil. Avukatlarımla da temasa geçtim.”