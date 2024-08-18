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INTERPOL kırmızı bültenle arıyordu! Şehriban Toptal'ın dosyası kabarık çıktı: Say say bitmiyor...

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:18
INTERPOL kırmızı bültenle arıyordu! Şehriban Toptal&#039;ın dosyası kabarık çıktı: Say say bitmiyor...

INTERPOL'ün aradığı suç örgütü lideri Şehriban Toptal KKTC'de tutuklandı. INTERPOL'ün kırmızı bülteniyle aranan Toptal, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlardan aranıyordu. KKTC polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Toptal'ın, Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı.

Uluslararası suç örgütü lideri Şehriban Toptal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı Gürcistan vatandaşı Şehriban Toptal Lefkoşa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

LEFKOŞA’DA YAKALANDI

KKTC bir örgüt lideri daha yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından dün akşam Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

INTERPOL kırmızı bültenle arıyordu! Şehriban Toptal'ın dosyası kabarık çıktı: Say say bitmiyor... - 1. Resim

KKTC POLİSİNDEN AÇIKLAMA

KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, “Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede INTERPOL tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK

Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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