Polisi arayıp babasını ihbar etti: Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma bomba bulundu
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Ağustos 2024 07:08 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 07:24
Bursa'da bir kişi babasının evde top mermisi sakladığını ihbar etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Birinci Dünya Savaşı dönemine ait top mermisi olduğu tespit edildi.
Nilüfer ilçesinde Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezine babasının evde top mermisi sakladığını ihbar etti.
Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı ihbar sonrası bölgeye sevk edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.
Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı.
A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı