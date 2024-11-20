İpin ucundan servet çıktı! Meraklı tesisatçı milyoner oldu

20 Kasım 2024 14:57 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:13

Avusturya'nın Viyana şehrinde bir eve tadilat için giden sıhhi tesisatçı, işçinin umursamadığı ipe kafayı takınca köşeyi döndü. İpin olduğu bölgeden 30 kilo altın çıktı. Değeri 2 milyon euro yani yaklaşık 73 milyon TL olan altınlar ev sahibi ve sıhhi tesisatçı arasında bölüşüldü. İpi ilk fark eden işçi ise pay alamadı.

Avusturya​'nın Viyana​ şehrinde bir tesisatçının merakı milyonlar kazanmasını sağladı. Bir evde yapılacak tadilat için gelen işçilerden biri yerde gömülü bir ip olduğunu fark etti. Fakat ipi görmezden gelip işini yapıp evden ayrıldı. Ertesi gün aynı eve gelen bir sıhhi tesisatçı ise ipin ucunda ne olduğunu merak etti.

İPİN UCUNDAN SERVET ÇIKTI

İlk olarak ipi çekmeye çalışan tesisatçı başarılı olamayınca yenilgiyi kabul etmedi ve kürekle kazdı. İp, üzerine beton dökülmüş metal bir kutuya ulaştırdı. Kutu sayesinde 'muhteşem keşfe' imza atıldı. Kutudan sayısız altın​ çıktı. Ağırlığı yaklaşık 30 kilo olan altınların değerinin ise 2,3 milyon euro yani 73 milyon TL olduğu öğrenildi. Kutudaki hazinenin ise 2. Dünya Savaşı'ndan önce orada saklandığı düşünülüyor.

''MUHTEŞEM KEŞİF''

Tesisatçı yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle anlattı:

''Gerçekten inanılmaz. 15 yaşımdan beri şantiyelerde çalışıyorum. Zaman zaman madeni paralar bulunur. Ancak böyle bir keşif muhteşem.''

İŞÇİ PAYINI ALAMADI

Avusturya Medeni Kanunu'na göre, altın ya da paraları bulan kişinin ve arazi sahibinin her birinin servetin yarısını alması gerekir. Bu durumda ev sahibi ve sıhhı tesisatçı altınları yarı yarıya bölüştü. İpi ilk fark eden işçi ise pay alamadı.