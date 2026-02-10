Menü Kapat
Irak Beyci Petrol Rafinerisi’nde kompresör patladı: 1 ölü 13 yaralı!

Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde rutin bakım çalışmaları sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 1 rafineri çalışanı hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

’ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde meydana geldi. Patlamanın ardından rafineride çıktı.

BAKIM SIRASINDA KOMPRESÖR PATLADI

Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.45’te rafinerinin Selahaddin 2 ünitesindeki bir kompresörün patladığı ve ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Olayda maalesef acı bir bilanço ortaya çıktı. 1 rafineri çalışanı hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı" denildi.

Irak Beyci Petrol Rafinerisi’nde kompresör patladı: 1 ölü 13 yaralı!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının yerel saatle 20.00'de kontrol altına alındığı ve 20.15 itibarıyla tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının rutin bakım çalışmaları sırasında çıktığı belirtilen açıklamada, yangının diğer ünitelere sıçramasının engellendiği aktarıldı.

