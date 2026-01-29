Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tüpraş İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

Tüpraş'ın İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken can kaybının olmadığı bildirildi.

Tüpraş İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 22:35

Kocaeli Körfez ilçesinde yer alan Tüpraş İzmit rafinerisinde akşam saatlerinde bir patlama sonucu yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının rafinerinin hangi bölümünde çıktığı henüz netlik kazanmamışken rafineri işçileri bölgeden tahliye edildi. Olası patlama riskine karşı çevredeki vatandaşların bilgilendirildiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, can kaybı olmadığı bildirildi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Tüpraş İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.

ETİKETLER
#Gündem
