Tüpraş İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

Kocaeli Körfez ilçesinde yer alan Tüpraş İzmit rafinerisinde akşam saatlerinde bir patlama sonucu yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının rafinerinin hangi bölümünde çıktığı henüz netlik kazanmamışken rafineri işçileri bölgeden tahliye edildi. Olası patlama riskine karşı çevredeki vatandaşların bilgilendirildiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, can kaybı olmadığı bildirildi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.