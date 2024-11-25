Son dakika | İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Yangına müdahale ediliyor

25 Kasım 2024 21:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:59

Son dakika haberi: Tüpraş'ın İzmir Aliağa Rafinerisi'nde saat 20:10 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken yetkililer ise müdahaleye başladı.

Son dakika haberine göre, Tüpraş​'a ait İzmir​ Aliağa Rafinerisi'nde saat 20:10 civarında bir patlama​ gerçekleşti. Patlamanın ardından rafineride yangın​ çıktı. Yetkililer yangına müdahale edildi.

TUSAŞ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Patlama sonrası TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve ünitelerde faaliyetlere devam edildiği bildirildi.

Resmi hesaplardan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

KOCAELİ'DE DE PATLAMA OLMUŞTU!

5 Kasım'da TÜPRAŞ’ın Kocaeli’deki rafinerisinde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangında 12 işçi yaralanmıştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki patlamayla birlikte dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almıştı.