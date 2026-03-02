Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Irak'ta Hamaney taraftarları ayaklandı: Güvenlik güçlerine ateş açtılar

Irak'ta İran yanlısı göstericiler Hamaney'in öldürülmesi sonrası ayaklandı. Protestocuların ilerleyen gerilimde güvenlik güçlerine ateş açtı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Irak'ta Hamaney taraftarları ayaklandı: Güvenlik güçlerine ateş açtılar
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
03:40
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
03:40

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan gerilim yükseldi. Hamaney yanlıları arasına karışan bazı kişiler silahları ateşledi.

Irak'ta Hamaney taraftarları ayaklandı: Güvenlik güçlerine ateş açtılar

YEŞİL BÖLGE GİRİŞİNDE PROTESTOCULAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERİLİM


Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği binasının ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü üzerinde toplanan protestocuların arasına karışan bazı silahlı kişiler, güvenlik güçlerine tabancalarla ateş açtı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin doğrudan ateş hattında kalmasına rağmen en üst düzeyde disiplin ve özveri göstererek ateşli silah kullanmaktan kaçındığını vurgulayarak, kalabalığı dağıtmak için yalnızca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı belirtildi. Saldırıların ardından yapılan incelemelerde, güvenlik güçlerine ateş açtığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındığı kaçan diğer saldırganların yakalanması için hukuki sürecin ve takibin başlatıldığı duyuruldu.

Irak'ta Hamaney taraftarları ayaklandı: Güvenlik güçlerine ateş açtılar


Öte yandan Iraklı güvenlik kaynağı, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 13 güvenlik personeli yaralanırken, 15 gösterici gözaltına alındığını dildirdi. Göstericiler arasındaki yaralı sayısı ise 7 olarak kaydedildi.
Protestolar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney ve diğer komutanlar için düzenlenmişti.

Irak'ta Hamaney taraftarları ayaklandı: Güvenlik güçlerine ateş açtılar


İran, Irak bayrakları ve Hamaney’in posterlerini taşıyan protestocuların hedefinde, Yeşil Bölge içerisinde yer alan ABD Büyükelçiliği binası bulunuyor.

