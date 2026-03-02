Menü Kapat
 Yasin Aşan

ABD Başkanı Trump'tan İran halkına çağrı! "Ölümle karşı karşıya kalacaklar" tehdidi

ABD-İsrail, cumartesi sabahı İran'a yönelik saldırılar başlatırken İran'dan da İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları devam ediyor. Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Trump, savaş operasyonlarının tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Trump ayrıca, İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan İran halkına çağrı!
02.03.2026
02.03.2026
ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken ABD Başkan Donald Trump'ın tehditleri gerçeğe dönüştü. İsrail ve ABD, geçtiğimiz cumartesi sabahı İran'a yönelik başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

TRUMP'TAN "SALDIRILAR DEVAM EDECEK" AÇIKLAMASI

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'tan İran halkına çağrı! "Ölümle karşı karşıya kalacaklar" tehdidi

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'tan İran halkına çağrı! "Ölümle karşı karşıya kalacaklar" tehdidi

Öte yandan Donald Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan İran halkına çağrı! "Ölümle karşı karşıya kalacaklar" tehdidi

TRUMP'TAN İRAN HALKINA ÇAĞRI

Donald Trump, paylaştığı videoda İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslendi.

Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.

