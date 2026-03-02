Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde okullar tatil edildi.

KERKÜK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.

IRAK'TA HAMANEY İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan kalabalık, İran lideri Ayetullah Ali Hameney’in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesini protesto ederek, İran destekli mesajlar verdi.

Irak'ın Necef kentinde de yüzlerce kişi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini protesto etti.

Göstericiler, İran bayrakları ile Hamaney'nin fotoğraflarını taşıdı. Gösteri sırasında, Hamaney için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Irak'taki protesto gösterilerinin bir diğer adresi Basra kenti oldu. Basra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde bayraklarla ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.