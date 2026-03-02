Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısı sonucu öldürülmesi Irak'ta da büyük üzüntüye yol açtı. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi. Hamaney'in ölümü nedeniyle Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verdildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 05:35

İran lideri 'in ölümü nedeniyle 'ın kentinde okullar tatil edildi.

KERKÜK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi

IRAK'TA HAMANEY İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan kalabalık, İran lideri Ayetullah Ali Hameney’in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesini protesto ederek, İran destekli mesajlar verdi.

Irak'ın Necef kentinde de yüzlerce kişi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini protesto etti.

Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi

Göstericiler, İran bayrakları ile Hamaney'nin fotoğraflarını taşıdı. Gösteri sırasında, Hamaney için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi

Irak'taki protesto gösterilerinin bir diğer adresi Basra kenti oldu. Basra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde bayraklarla ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Irak'ta Hamaney'in ölümü nedeniyle eğitime ara verildi
ETİKETLER
#ayetullah ali hamaney
#kerkük
#Irak
#Eğitime Ara
#Abd İsrail Saldırısı
#Dünya
