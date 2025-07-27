Irak'ta Haşdi Şabi yemin törenini basıp polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Kerh bölgesinde bulunan Ziraat Müdürlüğü’nde Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar, yeni atanan müdür için düzenlenen yemin törenini bastı. Polis ile Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar arasında çatışma çıktı.

MÜDÜRLER DE HAŞDİ ŞABİ'YE BAĞLI ÇIKTI

1’i polis 2 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı çatışmanın mevcut müdürün değiştirilmesinin engellenmek istenmesi üzerine çıktığı ifade edilerek eski ve yeni müdürün Haşdi Şabi mensubu olduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri, çatışmayla bağlantılı şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı.

BAŞBAKAN ARAŞTIRMA İSTEDİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada başkent Bağdat’ta Tarım Bakanlığı’na bağlı bir devlet dairesine düzenlenen silahlı baskının sorumlularının kimliğinin belirlediği belirtilerek güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı grubun Haşdi Şabi’ye bağlı 45. ve 46. Tugaylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin hiçbir resmi emir veya izin olmaksızın hareket eden bu silahlı gücün devlet binasını ele geçirmeye çalışması ve güvenlik güçlerine ateş açmasının detaylı şekilde araştırılmasını istediği vurgulandı.