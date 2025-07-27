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 | Selahattin Demirel

Irak'ta Haşdi Şabi yemin törenini basıp polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ziraat Müdürlüğü’ndeki görev değişikliği nedeniyle düzenlenen yemin törenini Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar bastı. Polisle çıkan çatışmada 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Başbakan Muhammed Şiya Sudani, olayla ilgili detaylı araştırma istedi.

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Irak'ta Haşdi Şabi yemin törenini basıp polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 20:19

Irak’ın başkenti ’taki Kerh bölgesinde bulunan Ziraat Müdürlüğü’nde ’ye bağlı gruplar, yeni atanan müdür için düzenlenen yemin törenini bastı. Polis ile Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar arasında çıktı.

Irak'ta Haşdi Şabi yemin törenini basıp polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var

MÜDÜRLER DE HAŞDİ ŞABİ'YE BAĞLI ÇIKTI

1’i polis 2 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı çatışmanın mevcut müdürün değiştirilmesinin engellenmek istenmesi üzerine çıktığı ifade edilerek eski ve yeni müdürün Haşdi Şabi mensubu olduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri, çatışmayla bağlantılı şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı.

Irak'ta Haşdi Şabi yemin törenini basıp polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var

BAŞBAKAN ARAŞTIRMA İSTEDİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada başkent Bağdat’ta Tarım Bakanlığı’na bağlı bir devlet dairesine düzenlenen silahlı baskının sorumlularının kimliğinin belirlediği belirtilerek güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı grubun Haşdi Şabi’ye bağlı 45. ve 46. Tugaylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin hiçbir resmi emir veya izin olmaksızın hareket eden bu silahlı gücün devlet binasını ele geçirmeye çalışması ve güvenlik güçlerine ateş açmasının detaylı şekilde araştırılmasını istediği vurgulandı.

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ETİKETLER
#saldırı
#çatışma
#haşdi şabi
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#Irak Konsolosluğu
#Ziraat Müdürlüğü
#Dünya
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