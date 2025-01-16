Irak’ta Osmanlı dönemine ait mezarlara saldırı!

16 Ocak 2025 23:58 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 00:04

Irak Kerkük'te aralarında Osmanlı dönemine ait mezarların da bulunduğu mezarlıklara saldırı düzenlendi. Mezar görevlilerinden Necim Haşim; Musalla, Talimtepe, Ahmetağa ve Kerkük Organize Sanayi yakınındaki mezarlıklarda 10 gün içerisinde yaklaşık 100 mezarın taşının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildiğini söyledi…

Irak'ın Kerkük​ kentinin çeşitli semtlerinde, aralarında Osmanlı dönemine ait mezarlığın da olduğu 4 ayrı mezarlıkta 100 mezarın taşları tahrip edildi. Kerkük'teki Musalla Mezarlığında görevli olan Necim Haşim, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün çeşitli semtlerindeki mezarlıklarda onlarca mezar taşına saldırı yapıldığını söyledi.

SALDIRILAR ARTIYOR

Talimtepe Mezarlığındaki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının da kırıldığını belirten Haşim, bunların günümüze kalan son mezarlar olduğunu hatırlattı. Bu çirkin saldırıların sadece Kerkük'te yapılmadığı bilgisini veren Haşim, Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesi ve Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki mezarlıklara da yapıldığını anlattı.

POLİS HAREKETE GEÇ

Saldırıları güvenlik güçlerine bildirdiğini aktaran Haşim, polis güçlerinin mezar taşlarına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bilgisini verdi.