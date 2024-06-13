Irak'ta petrol rafinerisinde patlama! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 06:18
Son dakika haberi... Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor.
Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti.
Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi. Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: TGRT Haber
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