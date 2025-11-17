Menü Kapat
17°
 Yusuf Özgür Bülbül

Irak’ta resmi seçim sonuçları belli oldu!

Irak’ta resmi seçim sonuçları belli oldu. Resmi ve nihai sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri olduğu "İmar ve Kalkınma Koalisyonu" birinci oldu. İşte detaylar...

Irak’ta resmi seçim sonuçları belli oldu!
Irak Bağımsız Yüksek Komiserliği, 11 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Resmi ve nihai sonuçlara göre, Başbakan ’in lideri olduğu "İmar ve Kalkınma Koalisyonu" birinci oldu.

Ülke genelinde ikinciliği ise eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi, üçüncülüğü ise eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu elde etti. Şii Asayib Ehlilhak Hareketi ise 4’üncülüğe yükseldi.

Irak’ta resmi seçim sonuçları belli oldu!

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklanmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu. Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) de Irak genelindeki vekil sayısı 2 oldu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de sonuçların açıklanması sonrası meclisin en büyük grubu olduğunu açıkladı.

ETİKETLER
#seçim
#muhammed şiya es-sudani
#Irak Konsolosluğu
#İmar Ve Kalkınma Koalisyonu
#Takaddüm Partisi
#Muhammed Halbusi
#Kanun Devleti Koalisyonu
#Dünya
