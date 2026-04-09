İran-ABD ateşkesinde Lübnan çatlağı: "Bu, ABD’nin verdiği sözden dönmesidir!"

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Lübnan’ı ateşkes dışında tutan tutumuna tepki gösterdi. Pakistan Başbakanı Şerif’in "tüm bölgeleri kapsayan ateşkes" açıklamasını hatırlatan Bekayi, Washington’un sözünde durmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyaz Saray'dan yapılan ve 'ın taraflar arasında varılan kararına dahil olmadığına ilişkin açıklamayı, "Bu, 'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadeleriyle eleştirdi.

"BU BİR SÖZDEN DÖNME ÖRNEĞİDİR"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin bu konudaki tutumu Tahran yönetiminin tepkisini çekmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin bir görüntü paylaştı. Bekayi, Leavitt'in görüntülerde yer alan ve İran-ABD arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığına yönelik ifadelerini eleştirdi. Bekayi, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'IN "HER BÖLGEDE ATEŞKES" VURGUSU MASADA

Bekayi aynı paylaşımda ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taraflar arasında varılan ateşkesi duyurduğu açıklamasını da paylaştı. Şerif'in açıklamasında, tarafların Lübnan dahil olmak üzere derhal her bölgede ateşkes konusunda mutabık kaldığı ifadeleri vurgulandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce yaptıkları açıklamalarda Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu. İran basını, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes sürecinden çekilebileceğini yazmıştı.

