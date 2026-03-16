Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran ABD'ye meydan okudu: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ülkesinin donanma gücünü yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'da olduğunu söyleyen Naini, "Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin" dedi. Naini, planladıkları yıkıcı saldırı için de tarih verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 03:46

Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ve ile yaşanan savaş kapsamında ’ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri’nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Naini, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran kontrolünde olduğunu, ABD ve Siyonist hedeflere binlerce füze ve İHA fırlatıldığını belirterek, düşmana karşı ağır saldırıların süreceği ve yakın zamanda yıkıcı olacağı tehdidinde bulundu.
İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrolünde olduğunu ve ABD ile İsrail'e ait gemilerin hedef alındığını iddia ediyor.
ABD savaş gemilerinin Umman Denizi'nde İran saldırıları sonucu geri çekildiğini ve hasar gördüğünü belirtti.
ABD ve Siyonist hedeflere bugüne kadar yaklaşık 700 füze ve 3.600 insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı.
Düşman askeri üsleri, hava savunma sistemleri ve çeşitli altyapıların hedef alındığını ifade etti.
Naini, düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırıların devam edeceğini belirterek, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak" tehdidinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN’IN KONTROLÜNDE"

ABD’nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı’nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.

"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"

Naini, "Umman Denizi’nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD’ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları’nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"CESARETİ VARSA GEMİLERİNİ GETİRSİN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki sözlerine atıfta bulunan Naini,"Trump İran’ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin" şeklinde konuştu.

"700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA FIRLATILDI"

İran’ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Naini, "Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı" dedi.

YIKICI SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ

Savaşın sona ermesinin düşmanın İran’ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran devrim muhafızları
#hürmüz boğazı
#Askeri Operasyonlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.