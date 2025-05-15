İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD lideri Trump'a karşı açtı ağzını yumdu gözünü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'a adeta ateş püskürdü. Pezeşkiyan, Trump'ın 'dünyayı talan eden insan' olduğunu söyledi. Ayrıca, İranlı yetkililer için 'hırsız' ifadesini kullanmasına da sert tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı söylemlerine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, Trump’ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da yaptığı konuşmada İranlı yetkilileri "hırsız" olarak nitelendirmesine cevap vererek, "Trump’ın sözlerini dinleyecek vaktim yok. İranlı yetkilileri ‘hırsız’ olarak nitelendiriyor oysa dünyayı asıl talan eden kendileri. Biz hayatımızı halkımıza hizmet etmeye adadık ama farklı gösterilmeye çalışılıyoruz. Devrim liderimizin yaşamı ve mal varlığı açıktır. Dünyanın yağmacılarının hayatı da ortadadır. Bu yağmacılar, şimdi kalkmış İran’ın bölgeyi güvensizleştirdiğini iddia ediyor" dedi.

''GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, TRUMP BUNU ANCAK RÜYASINDA GÖRÜR''

Pezeşkiyan, "Trump, bizim tehdit ve baskıyla geri adım atacağımızı ancak rüyasında görür. Biz savaş değil, barış peşindeyiz. Buraya gelip slogan atıp bizi korkutabileceğini düşünüyor. Bizim için şehitlik, yatakta ölmekten çok daha tatlı. Bizi korkutmaya mı geldiniz? Hiçbir zorbaya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"Bölgedeki tüm cinayetlerin arkasında bu kişiler vardır"

ABD’nin çifte standartlı politikalarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump, yaptırımlarla bizi tehdit edip ardından insan haklarından söz edebileceğini sanıyor. Oysa bölgedeki tüm cinayetlerin arkasında bu politikalar ve kişiler vardır" ifadelerini kullandı.

ABD'YE 'İSRAİL'E DESTEK' TEPKİSİ

İsrail’in bölgede oynadığı role dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bölgeyi biz mi, yoksa ABD’nin tam desteğiyle hareket eden İsrail mi kana buladı? 47 yıldır İran’a yaptırımlar uyguladılar, yolları kapattılar ama ne İran’ı ne de halkını tanıyorlar. Bu yüzden ülkemizi diz çöktüremediler" şeklinde konuştu.

"Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor ve utanmadan barış ve huzurdan söz ediyorlar"

İran’daki insan hakları eleştirilerine de yanıt veren Pezeşkiyan, "İran’da bir kişi, bizim hatamızdan ya da hatta herhangi bir hata olmaksızın bir sorun yaşasa, dünyayı ayağa kaldırıyorlar ve ‘insan hakları ihlali’ diye haykırıyorlar. Oysa kendileri, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor ve utanmadan barış ve huzurdan söz ediyorlar" dedi.

''BİZE TERÖRİST DİYORLAR AMA İSRAİL...''

İranlı bilim insanlarına yönelik suikastların kendilerini durduramayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bize terörist diyorlar ama İsrail, ABD ve Avrupa’nın desteğiyle 60 bin masum insanı katletti, insanların temel ihtiyaçlarını engelledi. Sonra utanmadan barış diyorlar" diye konuştu.

Küresel silah ticareti konusuna da dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bu ülkeler silah satarak bölgede savaş çıkarıyor. Savaş olmazsa silah piyasası yok olur. Bu yüzden askeri teçhizatlarını satabilmek için gerginliğe neden olmak zorundalar. Ben şahsen hiçbir insana zulmü kabul etmiyorum. Açıkça bomba, füze üreten ve bununla övünen birinin güvenlikten ve barıştan bahsetmesine nasıl inanabiliriz? Biz tehdit ilan ediliyoruz ama onlar kitle imha silahları üretiyor. Bu nasıl bir mantık?" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN KOMŞULARINA ÇAĞRI

İran’ın bölge ülkeleriyle samimi ilişkilerine vurgu yapan Pezeşkiyan, "Komşularımızla kardeşiz. Sınırın her iki tarafındaki insanlar aynı kökten ve kültürden geliyor. Birbirimizle çatışmamız için hiçbir sebep yok. Başkaları bu anlaşmazlıklardan fayda sağlıyor" diye konuştu.

Bölgesel iş birliğine yönelik çağrıda bulunan Pezeşkiyan, "Sınırlarımızı birlikte açabilir ve İslam ülkeleri arasında ticareti geliştirebilirsek, büyük bir pazar oluştururuz. Güvenlik ve barışı da ancak biz kendimiz sağlayabiliriz. Bu bölge bize ait, başkalarına değil" dedi.

Bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, "Azerbaycan, Rusya, Afganistan, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkeleriyle barış ve iş birliği hedefimizdir. Peygamberler diyarıyla düşmanlık mümkün mü? Düşmanlar aramıza nifak sokmaya çalışıyor ama kıblemiz bir ve kardeşçe kalacağız" dedi.