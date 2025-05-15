NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, İstanbul'daki barış masası hakkındaki açıklamaları sırasında Türkiye'nin büyük bir rol oynadığını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye burada önemli, çünkü Türkiye tüm ilgili taraflarla iyi ilişkilere sahip. Ayrıca bu görüşmeleri iyi bir noktaya getirmek için gerekli olacak uygun güce, insanlara, Dışişleri Bakanına ve Cumhurbaşkanına sahip"

"Açıkçası görüşmelerin akıbeti Rus heyetine bağlı. Bu yüzden önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Ama ihtiyatlı bir şekilde iyimserim.''