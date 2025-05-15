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15.05.2025

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN İSTANBUL'DA YENİDEN BARIŞ MASASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle İstanbul'da yeniden barış masası kuruldu. Dolmabahçe Sarayı'nda saat 10.00 sıralarında başlaması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna heyeti ise görüşmelerin saat 10.00'da başlamayacağını, Rusya'nın saat bildirmesinin bir 'manipüle' olduğunu bildirdi. Öte yandan Rusya heyeti Türkiye'ye geldi. Rus lider Vladimir Putin'in ise katılım listesinde ismi yer almadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise ilk olarak Ankara'ya gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmeleri, Orta Doğu turunda olmasından dolayı Katar'dan takip edecek. 

İşte anbean son dakika gelişmeleri:

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Tarih 10:16

DONALD TRUMP: İSTANBUL'A GELEBİLİRİM

Orta Doğu turun nedeniyle Katar'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kurulan barış masası için cuma günü Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

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Tarih 10:08

UKRAYNA: RUSYA 'SAAT' KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYOR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün." ifadelerini kullandı.

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Tarih 10:00

ABD'Lİ BAKAN RUBIO: TRUMP SAVAŞIN BİTMESİNİ UMUYOR

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya'da açıklamalarda bulunanABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna'da barış müzakerelerine ilişkin konuştu. Ayrıca ABD'li bakan Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Rubio, İstanbul'daki görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. İstanbul barış müzakerelerinde ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz."

 

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Tarih 09:53

KREMLİN DUYURDU: PUTİN'DEN HEYETLE SON DAKİKA TOPLANTISI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/15/putin-rus-heyetiyle-son-dakika-toplantisi-yapti_202505150957.mp4

Tarih 09:07

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE: TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, İstanbul'daki barış masası hakkındaki açıklamaları sırasında Türkiye'nin büyük bir rol oynadığını şu sözlerle ifade etti:

 "Türkiye burada önemli, çünkü Türkiye tüm ilgili taraflarla iyi ilişkilere sahip. Ayrıca bu görüşmeleri iyi bir noktaya getirmek için gerekli olacak uygun güce, insanlara, Dışişleri Bakanına ve Cumhurbaşkanına sahip" 

"Açıkçası görüşmelerin akıbeti Rus heyetine bağlı. Bu yüzden önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Ama ihtiyatlı bir şekilde iyimserim.''

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Tarih 08:45

RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi. Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

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