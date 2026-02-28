Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'

İran Devrim Muhafızları ABD donamasına ait muharebe destek gemisinin DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait füzelerle ağır şekilde vurulduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 18:42

Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şiddetlenen çatışmalar sırasında ABD’ye ait bir geminin hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasına ait muharebe destek gemisi, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait füzelerle ağır şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'

0:00 40
HABERİN ÖZETİ

İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar sırasında ABD Donanmasına ait bir muharebe destek gemisini füzelerle vurduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldığını açıkladı.
Hedef alınan gemi, ABD Donanmasına ait bir muharebe destek gemisiydi.
Gemi, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait füzelerle vuruldu.
Açıklamada, ABD Donanması'nın diğer unsurlarının da DMO'nun füze ve İHA menzilinde olduğu belirtildi.
Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar sırasında gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'

"ABD DONAMASI'NIN UNSURLAR İHA MENZİLİNDE"

Açıklamada ayrıca, ’na ait diğer deniz unsurlarının da devam eden saldırılar kapsamında Devrim Muhafızları’nın ve insansız hava araçlarının (İHA) menzilinde olduğu belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var
İsrail ve ABD donanmalarından ortak tatbikat
ETİKETLER
#saldırı
#füze
#iran devrim muhafızları
#abd donanması
#Deniz Gücü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.