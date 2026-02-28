İran Devrim Muhafızları duyurdu: 'ABD donanmasından bir gemiyi vurduk'

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şiddetlenen çatışmalar sırasında ABD’ye ait bir geminin hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasına ait muharebe destek gemisi, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait füzelerle ağır şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

"ABD DONAMASI'NIN UNSURLAR İHA MENZİLİNDE"

Açıklamada ayrıca, ABD Donanması’na ait diğer deniz unsurlarının da devam eden saldırılar kapsamında Devrim Muhafızları’nın füze ve insansız hava araçlarının (İHA) menzilinde olduğu belirtildi.