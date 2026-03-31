İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları'ndan şok tehdit! Google ve Microsoft dahil 18 ABD şirketi hedefte: "İş yerlerini terk edin"

HABERİN ÖZETİ İran Devrim Muhafızları’ndan şok tehdit! Google ve Microsoft dahil 18 ABD şirketi hedefte: "İş yerlerini terk edin" İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğunu iddia ettiği Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini hedef alacağını duyurdu. Devrim Muhafızları, hedef aldıkları şirketlerin İran'daki saldırılar ve suikastlarda rol oynadığını iddia etti. Hedeflenen şirketler arasında Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing bulunuyor. Devrim Muhafızları, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları uyarısında bulundu.

"SALDIRILARDA ROL OYNUYORLAR" İDDİASI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

TEKNOLOJİ VE FİNANS DEVLERİ HEDEFTE

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.