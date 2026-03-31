Editor
 | Nalan Güler Güven

İran Devrim Muhafızları’ndan şok tehdit! Google ve Microsoft dahil 18 ABD şirketi hedefte: "İş yerlerini terk edin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkedeki suikast ve saldırılarda rol oynadığını iddia ettiği 18 küresel şirkete yönelik operasyon başlatacağını duyurdu. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak tehdit mesajında, şirket çalışanlarına "can güvenliğiniz için iş yerlerinden ayrılın" uyarısı yapıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 18:24

Ordusu (DMO), İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğunu iddia ettiği Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini hedef alacağını duyurdu.
Devrim Muhafızları, hedef aldıkları şirketlerin İran'daki saldırılar ve suikastlarda rol oynadığını iddia etti.
Hedeflenen şirketler arasında Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing bulunuyor.
Devrim Muhafızları, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları uyarısında bulundu.
"SALDIRILARDA ROL OYNUYORLAR" İDDİASI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

TEKNOLOJİ VE FİNANS DEVLERİ HEDEFTE

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

