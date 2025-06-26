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 | Berrak Arıcan

İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşık bir haftadır halkın karşısına çıkmıyor. İran halkı endişeye kapıldı. Uzman isimler, Hamaney'in temmuz ayı başına kadar ortaya çıkmamasının 'kötüye işaret' olduğunu söyledi.

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İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 11:45

İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaş sırasında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e çok sayıda suikast tehdidi yapıldı. Hamaney bu süreçte zaman zaman halka birlik çağrıları, İsrail'e ve ABD'ye karşı durma gibi çağrılarda bulundu. Fakat yaklaşık bir haftadır kamuoyu önüne çıkmıyor ve kimse kendisinden haber alamıyor. İran halkı Hamaney'in sessizliği nedeniyle endişeye kapıldı.

İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'

''HAMANEY NEREDE?'' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

İran devlet televizyonu sunucusu, merak edilen soruyu sordu ve ''İnsanlar çok endişeli, nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?'' diyerek Hamaney'in ofisinden bir yetkiliye bu soruyu yöneltti. Fakat Hamaney'in arşiv ofisinin başındaki Mehdi Fazaeli bu soruya bir cevap vermedi ve şunları söyledi:

''Hepimiz dua etmeliyiz. Yüce lideri korumakla yükümlü olan insanlar işlerini iyi yapıyorlar. İnşallah halkımız liderlerinin yanında zaferi kutlayabilir, Allah'ın izniyle.''

''ÖLÜRSE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ CENAZE DÜZENLENİR''

ABD basınından New York Times'ın (NYT) haberine göre, Khaneman gazetesinin genel yayın yönetmeni Mohsen Khalifeh, İran halkının endişe içinde olduğunu, ölümü durumunda İran'da şimdiye kadar görülmemiş bir cenaze töreni olacağını ve tarihe geçeceğini söyledi.

İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'

SUİKAST ŞÜPHESİ VAR

Devrim Muhafızları Komutanı ve Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı General Yahya Safavi'nin oğlu, siyasi analist Hamzeh Safavi de suikast şüphesi olduğuna inandıklarını ifade etti. Bu yüzden aşırı güvenlik protokollerinin uygulandığını söyledi. Fakat Hamaney'in önemli kararlarda hala payı olduğunu belirtti.

İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'

İRAN'DA TAHT KAVGALARI BAŞLADI

New York Times'ın haberine göre ise İran'da şimdiden siyasetçiler ve komutanlar arasında ittifaklar kuruldu ve iktidar yarışı başladı. Bu ittifaklar, İran'ın nükleer programı, ABD ile müzakereler ve İsrail gibi konuları ele almaya başladılar. Hatta 4 yetkilinin üstünlüğü elinde tuttuğu öne sürüldü. Bu grupta, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini bombalamasından sonra bile ABD ile pazarlık masasına dönmeye hazır olduğunun sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bulunuyor.

İran dini lideri Hamaney için suikast şüphesi! 1 hafta içinde ortaya çıkmazsa 'durum kötüye işaret'

Pezeşkiyan'ın müttefikleri arasında dini lidere yakın olan yargı başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ve silahlı kuvvetlerin yeni komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi de yer alıyor.

''TEMMUZ BAŞINA KADAR ORTAYA ÇIKMALI!''

Chatham House'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sanam Vakil ise ''Aşura'ya kadar Hamaney'i göremezsek bu kötüye işarettir. Yüzünü göstermek zorunda'' dedi.

Öte yandan İran'da Aşura töreni, Muharrem ayı kapsamında temmuz başında olacak.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#Ayetullah Ali Khamenei
#Suikast Tehditleri
#İran İç Politikası
#Orta Doğu Krizi
#Dünya
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