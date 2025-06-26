İran'da Mossad avı devam ediyor: Metrodaki bir kişi ajan şüphesiyle gözaltında

İran ve İsrail arasındaki ateşkes devam etse de Tahran'da Mossad avı sürüyor.Metroda şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin, İsrail dış istihbarat birimi Mossad ajanı olduğu ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes devam ediyor. Fakat İran hala diken üzerinde. Ülkedeki Mossad ajanları araştırılıyor. Son olarak, İran devlet televizyonu, Emniyet Genel Müdürlüğünün Tahran metrosundaki gözaltına ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, metroda şüphe üzerine bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BİLİNMEYEN NUMARALARA İBRANİCE TALİMATLAR

Söz konusu kişinin üstünde askeri ve önemli merkezlerin yerini işaretleyen bir cihaz bulunduğu ve bu kişinin elde ettiği bilgileri bilinmeyen numaralara göndererek İbranice talimatlar verdiği iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şüphelinin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.