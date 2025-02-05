İran dini lideri Hamaney öneriyi kabul etti! 3 bin 126 mahkum yararlanacak

05 Şubat 2025 16:51 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:04

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'a mektup yazarak binlerce mahkum için af veya cezalarının hafifletilmesini talep etti. Hamaney'in öneriyi kabul etmesinin ardından binlerce mahkumun yararlanacağı belirtildi.

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İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'a mektup yazarak İran İslam Devrimi’nin 46’ncı yıl dönümü, Miraç gecesi ve Şaban ayı dolayısıyla 3 bin 126 mahkumun af kapsamına alınması veya cezalarının hafifletilmesini talep etti.

Hamaney ise Ejei'nin önerisini kabul ederek af veya ceza indirimi uygulanması önerisini kabul etti.

Öneri kapsamında 3 bin 136 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesine karar verildi.