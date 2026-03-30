İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD’nin ülkesinin bilimsel altyapısını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

HABERİN ÖZETİ İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den bilimsel altyapıya yönelik saldırılara tepki İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin ülkesinin bilimsel altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu eylemlerin umutsuzluğun bir yansıması olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin ülkesinin bilimsel altyapısını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, İran'daki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve bir üniversiteye saldırı düzenlendiğini belirtti. İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin araştırma enstitülerinden birine hava saldırısı düzenlendiği ve 4 üniversite çalışanının hafif yaralandığı kaydedildi. Ayrıca binalarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Arakçi, İsrail ve ABD'nin bilginin bombalarla yok edilebileceğine inandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’daki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve son olarak bir üniversiteye saldırı düzenlendiğini belirten Arakçi, "İsrail ve suç ortağı ABD, bilginin bombalarla yok edilebileceğine inanıyor. Gerçek şu ki: Eylemleriniz umutsuzluğun bir yansıması ve sadece daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

İSFAHAN’DAKİ ÜNİVERSİTEYE SALDIRIYA DÜZENLENMİŞTİ

İran’daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi’nden dün yapılan açıklamada, üniversitenin araştırma enstitülerinden birine hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, 4 üniversite çalışanının hafif şekilde yaralandığı kaydedilmişti. Ayrıca binalarda maddi hasar meydana geldiği aktarılmıştı.