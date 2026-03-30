Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den bilimsel altyapıya yönelik saldırılara tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İranlı bilim insanları ve bilimsel altyapı tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, "Saldırılarınız daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" dedi.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 05:59

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ve ’nin ülkesinin bilimsel altyapısını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin ülkesinin bilimsel altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu eylemlerin umutsuzluğun bir yansıması olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’daki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve son olarak bir üniversiteye düzenlendiğini belirten Arakçi, "İsrail ve suç ortağı ABD, bilginin bombalarla yok edilebileceğine inanıyor. Gerçek şu ki: Eylemleriniz umutsuzluğun bir yansıması ve sadece daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

İSFAHAN’DAKİ ÜNİVERSİTEYE SALDIRIYA DÜZENLENMİŞTİ

İran’daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi’nden dün yapılan açıklamada, üniversitenin araştırma enstitülerinden birine hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, 4 üniversite çalışanının hafif şekilde yaralandığı kaydedilmişti. Ayrıca binalarda maddi hasar meydana geldiği aktarılmıştı.

