İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail'e gözdağı! "Bedelini ağır şekilde ödeteceğiz"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar 28. gününde sürüyor. Orta Doğu'da gerilim bir türlü durulmazken ABD ve İsrail, İran'daki sanayi tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ABD ile koordineli olarak İran'ın sanayi tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödeteceğini ifade etti. İsrail, İran'ın en büyük iki çelik fabrikası, bir elektrik santrali ve sivil nükleer tesisler dahil çeşitli altyapı hedeflerini vurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasi için tanıdığı uzatılmış süreyle çeliştiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha ertelemiş ve görüşmelerin iyi ilerlediğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, söz konusu saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arakçi, yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran’ın en büyük iki çelik fabrikası, bir elektrik santrali ve sivil nükleer tesisler de dahil olmak üzere çeşitli altyapı hedeflerini vurdu. İsrail, bu saldırıyı ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Söz konusu saldırı, ABD Başkanı’nın diplomasi için tanıdığı uzatılmış süreyle çelişiyor. İran, İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SALDIRILARIN 10 GÜN ERTELENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verilen süreyi uzattığını belirtmişti. Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim" ifadelerini kullanarak, saldırıların 6 Nisan’da yeniden başlayacağını açıklamıştı. İran ile görüşmelere değinen Trump, "Görüşmeler devam ediyor ve yalan haber medyası ile diğer kaynakların bunun aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen görüşmeler oldukça iyi bir şekilde ilerliyor" demişti.

Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları daha önce 22 Mart’ta 2 gün, 23 Mart’ta ise 5 gün süreyle ertelemişti.