İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın karşı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kenti hedef alındı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI BURC HALİFE'YE SALDIRI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dubai semalarında İran füzeleri görülürken, saldırı sırasında hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hedef alınan noktalardan biri de dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife oldu. İran tarafından gönderilen füze çarpmak üzereyken hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK İNSAN YAPIMI BİNASI

Dünyanın en yüksek insan yapımı binası ünvanını taşıyan binanın yapım tarihi 2010. 828 metre yüksekliğiyle en uzun gökdelen olarak kayıtlarda geçiyor. Betonarme temelin ardından 150. katından sonrası çelik olarak tasarlanan bina bu özelliğiyle de bir ilk. Cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için Burc Halife'nin hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmazken, köşeleri de ise keskin değil dairesel birleşimlerle yapıldı. Burc Halife, bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.