Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

İran karşı saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinin simge yapılarını da hedef aldı. Havalimanlarına ve bazı otellere insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İran, dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip Burc Halife'yi de bombalamak istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 05:33
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 06:39

ABD-'in ortak saldırısına karşı 'ın karşı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri’nin () kenti hedef alındı.

HABERİN ÖZETİ

İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın karşı misilleme saldırıları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burc Halife'ye saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Saldırıda dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife hedef alındı.
İran tarafından gönderilen füzenin Burc Halife'ye çarpmak üzereyken hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.
Dubai semalarında İran füzelerinin görüldüğü ve saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.
Burc Halife'nin 2010 yapımı, 828 metre yüksekliğinde olduğu ve insan yapımı en uzun gökdelen olduğu bilgisi verildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI BURC HALİFE'YE SALDIRI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dubai semalarında İran füzeleri görülürken, saldırı sırasında hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

Hedef alınan noktalardan biri de dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife oldu. İran tarafından gönderilen füze çarpmak üzereyken hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti

DÜNYANIN EN YÜKSEK İNSAN YAPIMI BİNASI

Dünyanın en yüksek insan yapımı binası ünvanını taşıyan binanın yapım tarihi 2010. 828 metre yüksekliğiyle en uzun gökdelen olarak kayıtlarda geçiyor. Betonarme temelin ardından 150. katından sonrası çelik olarak tasarlanan bina bu özelliğiyle de bir ilk. Cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için Burc Halife'nin hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmazken, köşeleri de ise keskin değil dairesel birleşimlerle yapıldı. Burc Halife, bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

İran dünyanın en yüksek binası Burc Halife'yi hedef aldı: O anlar kayda geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran Dubai'deki lüks oteli vurdu
ABD ile İsrail İran'a saldırdı! Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İtalya Savunma Bakanı Dubai'de mahsur kaldı
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#dubai
#bae
#Abd İsrail
#İran Saldırıları
#Burç Halife
#Dubai Hedef
#Karşı Misilleme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.