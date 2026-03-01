Menü Kapat
Dünya
İran duyurdu: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu 'Gerçek Vaad 4' operasyonunda ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze ve İHA saldırıları düzenledi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı, üç petrol tankeri yandı ve 560 ABD askerinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi.

İran duyurdu: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonuna dair yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada, operasyonun yedinci ve sekizinci dalgalarının bugün ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışları ve geniş kapsamlı İHA saldırılarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kuveyt ve Bahreyn’deki üsler hedef alındı

Açıklamada, "Son saldırıların ardından Kuveyt’te bulunan ABD Ali el-Salem Deniz Üssü tamamen faaliyet dışı kalmış, ABD’ye ait Muhammed el-Ahmed deniz altyapı tesislerinden üçü de imha edilmiştir. Bahreyn’in Selman Limanı’ndaki ABD Deniz Üssü de dört İHA’nın hedefi olmuş ve üssün komuta ve destek merkezlerine ciddi hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ TANKERE FÜZELİ SALDIRI

Deniz hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Düşman deniz hedeflerine yönelik saldırıların devamı kapsamında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan ABD ve İngiltere’ye ait üç petrol tankeri füze saldırısına uğramış ve şu anda yanmaktadır" denildi.

YÜZLERCE ABD ASKERİ HEDEF ALINDI

Bahreyn’deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bölge iki balistik füze ile hedef alınmış ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar, şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"FÜZE SALDIRILARI KESİNTİSİZ SÜRECEK"

ABD ve İsrail üslerinde sirenlerin aralıksız çaldığı, ABD askerleri ile İsrailli yerleşimciler arasında psikolojik kriz yaşandığı belirtilen açıklamada, "Füze ve İHA saldırıları kesintisiz ve yaygın bir şekilde devam etmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri’nin elde ettiği başarılı sonuçlar, İran milletine duyurulmaya devam edecektir" denildi.

ETİKETLER
#iran devrim muhafızları
#Füze Saldırıları
#Abd Üsleri
#İsrail Hedefleri
#Gerçek Vaad 4 Operasyonu
#Dünya
