Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan ABD tarafından yapılan açıklamada ise olay yalanlandı.

İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile
Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor. Ordusu, 'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine gerçekleştirdiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine balistik füzelerle saldırdığını iddia etti, ancak ABD bu iddiayı yalanladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin dört ayrı balistik füze ile hedef alındığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, 'Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir' ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırı iddiasını yalanlayarak füzelerin gemiye yaklaşmadığını belirtti.
CENTCOM, USS Abraham Lincoln'ün İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla uçak fırlatmaya devam ettiğini ifade etti.
Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört ayrı balistik füze ile hedef alındığını ifade ederek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" sözlerine yer verdi.

İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile

"FÜZELER YAKLAŞMADI BİLE"

ABD tarafı ise söz konusu saldırıyı yalanladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln gemisine balistik füzelerle saldırdığını iddia ediyor. YALAN. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yaklaşmadı bile. Lincoln, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaya yönelik CENTCOM'un amansız kampanyasını desteklemek amacıyla uçak fırlatmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile
