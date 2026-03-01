İran “vurduk” dedi, ABD yalanladı: Yaklaşamadılar bile

Kategoriler
Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört ayrı balistik füze ile hedef alındığını ifade ederek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" sözlerine yer verdi.
ABD tarafı ise söz konusu saldırıyı yalanladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln gemisine balistik füzelerle saldırdığını iddia ediyor. YALAN. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yaklaşmadı bile. Lincoln, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaya yönelik CENTCOM'un amansız kampanyasını desteklemek amacıyla uçak fırlatmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.