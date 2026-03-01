Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Pezeşkiyan saldırıların ardından ilk kez görüntü verdi: "Düşmanların üslerini güçlü şekilde hedef alıyor "

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüntülü bir mesaj paylaştı. Pezeşkiyan, "Düşmanların üslerini güçlü şekilde hedef alıyor " dedi. Öte yandan Pezeşkiyan saldırıların ardından ilk kez görüntülendi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından halka seslendi. Hamaney’in ölümünü "ülke için büyük bir felaket" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail şunu bilmelidir ki, bu eylemin onlara kazandıracağı tek şey utanç olacaktır. Bugün bu büyük şehidin vefatının yasını tutan aziz milletimiz, camilerde ve sokaklarda varlık göstererek düşmanların sinsi planlarını el ele verip boşa çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan saldırıların ardından ilk kez görüntü verdi: "Düşmanların üslerini güçlü şekilde hedef alıyor "

"SİLAHLI KUVVETLER KARARLILIKLA HAREKET EDİYOR"

Anayasa’nın 111’inci maddesi kapsamında Geçici Liderlik Konseyi’nin göreve başladığını belirten Pezeşkiyan, "Allah’ın yardımıyla İmam’ın, aziz liderimizin ve dünyadaki tüm hak arayanların yolunu güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İran Silahlı Kuvvetleri, düşman üslerini hedef alıp etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacaklardır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan saldırıların ardından ilk kez görüntü verdi: "Düşmanların üslerini güçlü şekilde hedef alıyor "

BİRLİK VE DUA ÇAĞRISI

Hamaney’in ruhunun şad olmasını ve onun yolundan gidenlerin başları dik şekilde yollarına devam etmeleri temennisinde bulunan Pezeşkiyan, "Allah’ın bizleri ülkenin değerli insanlarına karşı mahcup etmemesi ve hak ile adalet yolunda dosdoğru yürüyenlerden kılması için dua edin" dedi.

