Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran’a yönelik başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyduğunu aktaran Erdoğan, "Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile İran Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bölgede barış ve istikrar için diplomatik çabaların hızlandırılacağını belirtti.
Erdoğan, Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla komşuları İran'a yönelik Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyduklarını ifade etti.
ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.
İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşıladıklarını söyledi.
Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez bulduklarını belirtti.
Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin, sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerine düşeni yaptığını ve yapacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrar ortamının hâkim olması için çalışırken Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla komşumuz İran’a yönelik başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

"SABAHKİ SALDIRILARI ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan’la telefonda görüşmeler yaptım. Bölgemizdeki başka ülkeler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptı. Ancak hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadığı hem de İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. İran’ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

"BUNA İZİN VERİLMEMELİDİR..."

Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez’deki kardeş ülkelerimize yönelik İran’ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve aklıselim hâkim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Buna izin verilmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.

"HER TÜRLÜ TEDBİR EN ÜST SEVİYEDE ALINIYOR"

Bu sabahtan itibaren gerek Dışişleri Bakanımız gerek MİT Başkanımız gerekse tüm ilgili arkadaşlarımız muhataplarıyla yoğun temas halindeler. Biz de gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından zaten bir sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor.

"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ"

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen bir politikayla inşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz. Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi, ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız. Bu zor günleri aşana kadar devlet ve millet olarak bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/2027821182070776276

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KATAR EMİRİ AL SANİ'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan, Al Sani’den Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Trump ve Pezeşkiyan ile görüştü

BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini belirttiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.

