İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından ilk açıklamasını yapıyor. Netanyahu, saldırılar sırasında Devrim Muhafızları komutanlarının ve üst düzey nükleer yetkililerinin öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in binasını yıktıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı, İran'ın Hamaney'in artık iktidarda olmadığına dair birçok işaret olduğunu söyledi.

Ayrıca Netanyahu, İran vatandaşlarına "sokaklara dökülüp işi bitirmeleri" çağrısında bulundu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Öte yandan Reuters ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamaney'in öldürüldüğünü ve cesedinin bulunduğunu belirtti. İran'dan ise bu iddiaya jet hızında yalanlama geldi. İran tarafından yapılan açıklamada 'düşman psikolojik harp uyguluyor' ifadelerine yer verildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.