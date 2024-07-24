İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a suikast girişimi iddiası: Olayın ayrıntıları belli oldu!

24 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:40

Londra merkezli yayın organı İran International, İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçen hafta aracına yapılan sabotaj nedeniyle ölümden döndüğünü yazdı.

DİREKSİYON VE FREN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Olay, 15 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Ahmedinejad ve ekibi, İran'ın Zencan şehrinde düzenlenen bir törene katılmak üzere yola çıkmıştı. Ahmedinejad'ın yardımcıları ve korumalarının da bulunduğu aracın sürücüsü, Karaj-Kazvin Otoyolu'na girdikten kısa bir süre sonra direksiyon ve fren kontrolünü kaybetti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Kontrolden çıkan araç hızla savrularak önce bariyerlere, ardından konvoydaki başka bir araca çarptı. Ahmedinejad ve ekibi bu olaydan yara almadan kurtuldu. Çarptıkları araçtaki bir kişi ise yaralandı. Yaralı şahsın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayın suikast girişimi olduğu ileri sürüldü.

İran eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin dağlık ve ormanlık bir arazide düşmesi ve yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerle birlikte hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda iddia, manipülatif bilgi ve spekülasyon ortaya atılmıştı.