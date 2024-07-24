Dilan Polat'ın tahliye talebini mahkeme yeniden değerlendirdi karar açıklandı

24 Temmuz 2024 18:28 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:39

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada Dilan Polat'ın tutukluğuna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tekrar önüne gelen tutukluluğa itiraz reddedildi. Mahkeme Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

40 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi