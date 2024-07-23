Dilan Polat davasında yeni gelişme! İtiraz dilekçesi iade edildi

23 Temmuz 2024 15:49 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:18

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye talebinin mahkeme tarafından reddedildiği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Dilan Polat’ın avukatı “Yapılan haberlere itibar etmeyiniz” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

DİLAN POLAT DAVASINDA YENİ GELİŞME

Dilan Polat'ın avukatı yaptığı paylaşımda yaşanan yeni gelişmeyi paylaştı. Sevinç Horoz, "Müvekkil Dilan Polat hakkında herhangi bir tutukluluk değerlendirmesi yapılmamıştır. 4. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın iade edilmesine karar vermiştir." dedi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın iadesini talep etti. Böylece asıl yetkili merci olan 4. Ağır Ceza Mahkemesinin dilekçeyi incelemesi bekleniyor.