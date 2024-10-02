İran füzeleri yağınca Netanyahu yer altına kaçtı! Saatlerce dışarı çıkmadı

02 Ekim 2024 08:24 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 08:58

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası Başbakan Netanyahu, Kudüs'te yer altındaki korunaklı bir sığınağa saklandı. Burada saatler geçiren Netanyahu ilk açıklamasında İran'a tehditler savurarak, "Büyük hata yaptılar ve bunun bedelini ödeyecekler” dedi.

İran​'ın dün gece yarısı İsrail'e yönelik başlattığı füzeli saldırısı sonrası dünya bir kez daha diken üstünde. Büyük çaplı bir savaşın başlamasına artık an meselesi gözüyle bakılıyor. İsrail'de ise endişenin boyutu hayli yüksek, füzeli saldırı sonrası halk çığlıklar içinde sığınaklara koşarken benzer panik havasını Başbakan Binyamin Netanyahu​ da yaşadı

SAATLERCE SIĞINAKTA SAKLANDI

İsrail merkezli Kanal 13'ün haberine göre, füzeli saldırısının başlamasının ardından Netanyahu, Kudüs'te yer altındaki korunaklı bir sığınağa alındı. Saldırının sonuna kadar saatlerce burada bekleyen ve gelişmeleri takip eden Netanyahu, alarm seviyesinin düşürülmesinin ardından sığınaktan çıkarak İran'a tehditler savurdu.

NETANYAHU'DAN İRAN'A AÇIK TEHDİT: BEDEL ÖDEYECEK!

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıye ilişkin sosyal medya üzerinden videolu bir açıklama yayımlayarak, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor” dedi.

İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.