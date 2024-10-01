İran füzelerini gökyüzünde gören Gazze halkında umut ve sevinç bir arada!

01 Ekim 2024 22:45 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:04

İsrail, İran'dan İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İran, saldırıya yanıt gelmesi halinde "yıkıcı karşılık" verileceği uyarısında bulundu. İran füzelerini gökyüzünde gören işgal altındaki Gazze halkında ise sevinç yaşandı.

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İran’ın İsrail'e füze saldırısı​ halkta korku ve paniğe neden oldu. Sirenlerin çaldığı ülkede halk sığınaklara kaçtı. İran​ 500 füze atıldığını bildirdi. İsrail saldırı sonrası halka "sığınaklardan çıkabilecekleri" duyuruldu.

İsrail ordusu, füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi.

İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi. Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi​'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

GAZZE HALKINDA SEVİNÇ

Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti. İran füzelerini gökyüzünde gören işgal altındaki Gazze halkında ise sevinç yaşandı. Füzeler birçok kentten görüldü.

KKTC, Irak, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerinden füzeler gözlendi.