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 | Özge Sönmez

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İran ile İsrail arasında günlerdir devam eden çatışmalarda 4. gün. Karşılıklı füzelerin atıldığı çatışmalarda dün gece boyunca İran, İsrail'i balistik füze yağmuruna tuttu. Füzelerden bazıları Tel Aviv ve Hayfa kentlerine isabet etti. Gün doğunca kentlerde yaşanan yıkım gözler önüne serildi. İşte İran-İsrail arasında yaşanan sıcak çatışmalardan kareler...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 09:50

İran ve İsrail arasında çıkan çatışmalar gün geçtikçe şiddetini arttırıyor. Çatışmaların 4. gününde de iki ülke arasında füzeler ateşlendi. İran gece boyunca İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine balistik füze yağdırdı. Füzelerden çoğu yerleşim yerlerine düştü. Siren seslerinin bir an olsun durmadığı İsrail'de füzelerin bıraktığı yıkım gün doğunca gözler önüne serildi. İşte İsrail'de füzelerin bıraktığı yıkım...

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi. Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

SEKİZİNCİ DALGA BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

VATANDAŞLARINI UYARDI: KONUM PAYLAŞMAYIN

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 4 farklı noktada 5 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığı personelinin çalışmalarda görevlendirildiğini açıkladı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Tel Aviv yakınlarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentine isabet eden füze nedeniyle 1, Petah Tikva'da 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Hayfa'da kayıp olan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nde şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıda bazı füzelerin kuzeydeki Hayfa ve güneydeki bazı bölgelere isabet ettikleri kaydedildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Hayfa'da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını aktardı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Aynı şekilde güneydeki Lakhish bölgesinde de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı paylaşıldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti bitişiğindeki el-Bire kentinde de hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçasının yangına neden olduğu bildirildi.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda noktada İran'dan atılan füzeler ile hava savunma sistemlerinden atılan füzelerin gökyüzünde ilerlerken ışık izi bıraktığı görüntüler paylaşıldı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, sığınaklardan çıkılabileceğini bildirirken gelecek talimatlara uyma çağrısı yaptı.

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı

İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
İran, gece boyu füze yağdırdı! İsrail sokaklarında büyük yıkım: Gün ağarınca ortaya çıktı
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