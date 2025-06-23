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 | Selahattin Demirel

İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa NATO müdahale edecek mi? Çok tartışılacak cevap

İran-İsrail savaşında 3 nükleer tesisi ABD tarafından vurulan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline karşı NATO'dan çok kritik bir açıklama geldi. İran, boğazı kapatırsa NATO müdahale edecek mi sorusuna Genel Sekreter Mark Rutte cevap verdi.

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İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa NATO müdahale edecek mi? Çok tartışılacak cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 19:31

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA PLANI

Rutte, "Savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5’ine çıkarılmasını hedefleyen büyük bir yeni savunma yatırım planı hayata geçirilecek. İttifak genelinde savunma sanayisinin güçlendirilmesi için ortak bir çaba yürütülecek. Bu da yalnızca daha fazla güvenlik değil, aynı zamanda daha fazla istihdam anlamına gelecek. Ayrıca, Rusya’nın saldırgan savaşına karşı adil ve kalıcı bir çözüm hedefi doğrultusunda Ukrayna’ya desteğe odaklanılmaya devam edilecek" dedi.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa NATO müdahale edecek mi? Çok tartışılacak cevap

"MÜTTEFİKLER İRAN'IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMESİNİ İSTEMİYOR"

İran’a ilişkin gelişmelere de değinen Rutte, "İran’ın nükleer programına ilişkin olarak NATO’nun tutumuna gelince; müttefikler uzun zamandır İran’ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Müttefikler, İran’a Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısını defalarca tekrarlamıştır" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA NATO MÜDAHALE EDECEK Mİ?

NATO’nun İran’da yaşananlar konusunda ne gibi güvenlik önlemleri aldığı yönündeki bir soruya cevabında Rutte, "Bu soruya doğrudan cevap veremem çünkü bu tür önlemler, kamuoyu önünde konuşulamayacak kadar hassas. Fakat şundan emin olabilirsiniz ki müttefikler, Orta Doğu’daki durumun ve bunun ortak menfaatlerimiz üzerindeki etkilerinin farkında olarak, NATO ittifakı dahilinde sürekli bir temas halinde" dedi.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa NATO müdahale edecek mi? Çok tartışılacak cevap

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya kalkması halinde NATO’nun müdahale edip etmeyeceği yönünde bir soru alan Rutte, "Bu konuda yorum yapmak istesem de kendimi tutmam gerekiyor" dedi.

"ABD'NİN İRAN'A SALDIRMASI ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL DEĞİL"

ABD’nin İran’a saldırısının uluslararası hukukun ihlali olup olmadığı ve Orta Doğu’da kendisini en çok korkutan şeyin ne olduğu yönünde bir soru alan Rutte, saldırının hukuk ihlali olmadığını belirterek "En büyük korkum, İran’ın nükleer silaha sahip olması olurdu" dedi.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa NATO müdahale edecek mi? Çok tartışılacak cevap

İran’ın nükleer silah sahibi olmasının İsrail, tüm bölge ve dünyanın diğer bölgelerinde büyük baskı oluşturmasına neden olacağını söyleyen Rutte, "İşte bu yüzden NATO, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor ve bu konuda tutarlı bir pozisyona sahip" dedi.


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