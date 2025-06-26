Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran ile savaşın ardından İsrail'de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu için yeni bir şans

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tel Aviv'e dikkat çeken bir afiş asıldı. Ateşkesin ardından asılan afişte, ''Arap ülkeleriyle normalleşme'' talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran ile savaşın ardından İsrail'de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu için yeni bir şans
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:33

İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaşın ardından ateşkes devam ediyor. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin 3. günü Tel Aviv'de dikkat çeken bir afiş ortaya çıktı.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Lübnan liderlerini ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yan yana gösteren büyük bir afiş, Tel Aviv'in merkezi bir noktasında reklam panosuna yerleştirildi.

İran ile savaşın ardından İsrail'de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu için yeni bir şans

''YENİ ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR ŞANS''

"Bölgesel Güvenlik Koalisyonu" isimli bir yıl önce kurulan oluşum tarafından yayınlatılan afişte, İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Trump ve Netanyahu ile yan yana getirildiği görülüyor.

İran ile savaşın ardından İsrail'de dikkat çeken afiş: Yeni Orta Doğu için yeni bir şans

İsrail'in, tanınmasına karşı çıktığı Filistin'in Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Abraham Anlaşmaları"nı imzalayan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas liderleri de afişte yer aldı.

Afişte "Yeni Orta Doğu için Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilmesi dikkati çekti.

ABD'DEN ABRAHAM ANLAŞMALARI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda "Abraham Anlaşmaları'na" taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını söylemişti.

Witkoff, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, "Abraham Anlaşmaları'yla" ilk olarak BAE ve Bahreyn ile sonrasında Sudan ve Fas ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Hamaney savaş sonrası sessizliğini bozdu! Ateşkesten sonra ilk defa konuştu
İran'da Mossad avı devam ediyor: Metrodaki bir kişi ajan şüphesiyle gözaltında
ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#iran
#ateşkes
#ortadoğu
#Abrahamanlaşmaları
#Suudiarabistan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.